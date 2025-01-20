機場城市 鮮活市集拓展商機 機管局自詡勝築地

千億推動轉型大計 冀轉機客離禁區消費 本港機場三跑道系統去年11月啟用，機管局指三跑系統令本港機場運力提升，不單止有助經濟發展，同時令本港機場競爭力提升，有助降低機票價格。機管局日前公布「機場城市」發展藍圖，機管局主席林天福表示，目的是將機場轉型，希望日後可以吸引轉機客離開禁區消費，如在港逗留更長時間，有助推動本港經濟發展。

機場城市發展藍圖包括商業活動、娛樂消閒、藝術交易等，預計投資額達1,000億元，把機場一帶發展成旅遊地標，當中700億元計劃招攬商界投資，林天福稱首場推介會反應良好。林又稱，現時轉機客平均在香港機場停留4小時，若將機場發展成其中一個旅遊景點，除了可吸引更多旅客來港，亦可吸引更多人來港轉機。他希望日後機場城市完成發展後，可以吸引他們離開禁區消費，再返回機場乘坐飛機，在香港逗留更長時間，推動本港經濟發展。

航空優勢助運水果鮮肉 本港機場疫情前一年能錄得7,500萬旅客，轉機客佔客量約30%，當局希望能把佔比再提高，指如果能在禁區以外製造轉機旅客能花錢、逗留較長時間的地方，轉機客就能為香港經濟帶來更直接的價值。機場城市亦計劃開設鮮活市集，林提到香港在航空貨運方面有優勢，因為市集除海鮮還會有水果和鮮肉等，相信可吸引旅客前往品嘗，形容鮮活市集有如日本的築地市場，但其實比築地市場更好，因為築地市場只有海鮮，但計劃中的市集不是只售海鮮。

遊艇港灣爭取高端旅客 另外，機場城市項目亦包括設置遊艇港灣及配套設施，遊艇港灣的定位是希望吸引經濟條件較好的旅客，甚至可考慮與私人飛機業務配合，希望將來的遊艇港灣可以有至少500個泊位，當中一半是供外來遊艇停泊，部分泊位更可容納長70米的大型遊艇，以吸引來自大灣區，以至亞洲其他地方的遊艇來港。林天福又稱，本港機場的無人駕駛系統已發展數年，在機場禁區行駛已十分成熟，其他地區例如新加坡都參考本港經驗，當局下一步會引出至禁區外，以不影響機場交通為前提，發展機場城市。首階段料今年底至明年初，先由港珠澳大橋香港口岸往來航天城，並希望在2028年延伸至東涌站。

三跑系統同時亦令本港機場運力提升，有助經濟發展。林舉例指，來往本港及日本的航班於農曆新年每日將有75對飛機來往日本13個城市，即是平均每15分鐘就有一架飛機抵達或出發。不過，世界經濟仍有不確定性，增加航班需時，要恢復疫情前運力仍需努力，正與政府以及航空公司商討加開航線或班次。