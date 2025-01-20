流感料下月初登頂 3月中回落

【本報訊】冬季是流感高峰期，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在電台節目表示，北半球大部分地區爆發流感，日本、南韓、新加坡和歐美大多以H1N1甲型流感為主流，不排除港人假期外遊時感染，將病毒帶回港。現時屬流感季節第二個星期，預計到第4至6星期，即下月初到頂，至大約3月中回落。去年初爆發甲型H3N2流感病毒，緊接2月開始爆發H1N1病毒，導致去年流感高峰期持續近半年，今年情況難以估計，存在出現同一情況的可能性。

本月次周37宗嚴重15死 許樹昌又透露，公院入住率持續上升，其中0至5歲幼兒及65歲或以上長者尤其顯著，本月第二周已錄得37宗成人嚴重個案，需要入住深切治療部，其中15人死亡；嚴重個案之中有25人沒有接種流感疫苗。

許樹昌指出，接種率一般要覆蓋七至八成較為理想，惟截至上月數字，嬰幼兒接種率只有48%；50至64歲只有20%；65歲或以上接種率只有大約45%，但大多為居於院舍的長者，社區中的長者大多沒有打針，呼籲高危群組盡快接種。