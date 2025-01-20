磁波刀消融致病點 無創治原發性震顫

屯院去年引入 超聲波穿顱骨 手震或與一種神經疾病「原發性震顫」有關，患者會不由自主手震，無法握緊物件及使用手機，嚴重影響日常生活。目前全港最少有2,300名患者染上此病，但由於其病因仍然未明，亦無法根治，令部分人放棄求醫。屯門醫院在去年第4季就引入全港首個「磁波刀」治療系統，利用超聲波穿過並消融病人顱內致病組織，達致不開「刀」的無創治療，首年目標會為20名患者提供服務。

屯門醫院腦神經外科顧問醫生羅興源表示，由於原發性震顫的病因未明，患者以往只能靠藥物減輕病情，亦可選擇做手術，但風險就會較大。院方去年引入的「磁波刀」，是一套磁力共振影像引導的高強度聚焦超聲波系統。該系統會用實時磁力共振影像導航，同時監察病人腦部溫度轉變，並以裝置發出數百至1,000個高強度超聲波波束，穿過頭顱，聚焦於手術「靶點」，利用熱能消融顱內引致病症的組織。病人治療時毋須開刀及全身麻醉，達致無創治療效果。

未來冀助柏金遜患者 該院腦神經外科副顧問醫生何文傑指，若病人經由腦神經內科醫生診斷後，確認屬原發性震顫，並初步評估適合接受「磁波刀」治療，則會交由腦神經內科及外科共同會診。接受進一步評估及檢查後，若頭骨密度指數良好者，會被安排接受「磁波刀」治療。

「磁波刀」服務會集中於屯門醫院提供，會由醫管局神經外科統籌委員會協調。委員會主席陳達明表示，當局轄下的7個醫院聯網的病人經評估合適後，均可獲安排至屯門醫院接受「磁波刀」治療。另外，未來中心亦希望為更多腦神經疾病患提供新治療選擇，包括柏金遜症患者。

前年政府於《施政報告》提到，醫管局會成立神經系統及心血管病的綜合醫療中心，而屯門醫院神經醫學中心則為其中一間率先投入服務的中心。副行政總監鄭振邦指，中心發展6大服務範疇包括運動障礙、痛症管理、腦癇症、器官移植、綜合神經血管疾病治療，以及按國家標準建設中風中心，提供綜合中風治療。