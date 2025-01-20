簡屋睇樓團 當局指參加者期待未來生活

【本報訊】簡約公屋攸壆路項目將於今年第一季入伙，營運機構早前組織了睇樓團，帶未來住戶到現場參觀。房屋局局長何永賢在社交平台表示，她於本月初亦曾陪同未來住戶到攸壆路現場睇樓，聽營運機構簡介項目的交通配套、零售設施、洗衣房，及就業、就學等多項支援服務，她指出不少參加者看到我們的樣辦單位，發現一至二人單位月租約880元、3至4人單位月租約1,630元，生活環境就可以「有質」的提升，都覺得很心動，對未來的生活很期待。