簡屋睇樓團 當局指參加者期待未來生活
【本報訊】簡約公屋攸壆路項目將於今年第一季入伙，營運機構早前組織了睇樓團，帶未來住戶到現場參觀。房屋局局長何永賢在社交平台表示，她於本月初亦曾陪同未來住戶到攸壆路現場睇樓，聽營運機構簡介項目的交通配套、零售設施、洗衣房，及就業、就學等多項支援服務，她指出不少參加者看到我們的樣辦單位，發現一至二人單位月租約880元、3至4人單位月租約1,630元，生活環境就可以「有質」的提升，都覺得很心動，對未來的生活很期待。
推一次性津貼助搬遷
對於有參加者擔心搬遷問題，何回覆指，在關愛基金撥款支持下，推出「『簡約公屋』住戶特別津貼試驗計劃」，成功申請並入住新界簡約公屋項目的家庭，可按家庭人數獲得一次性津貼，款額介乎3,850元至12,550元，幫助他們搬遷及適應新環境。
位於元朗攸壆路的首個簡約公屋項目，共提供2,100個單位，用地面積近96萬平方呎，早年已獲批興建住宅。當局早前表示，項目應用組裝合成法（MiC），建造成本及時間均較傳統公屋大減。至於元朗攸壆路被指交通不便，當局早前亦回應指，項目落成後會有巴士與小巴接駁至元朗市中心及大欖隧道轉車站，屋邨內亦會有自助洗衣、便利店，以及溫習室等配套設施。
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