簡樸房下限8平米 60%人斥標準太低

憂活動空間不足 礙子女成長發育 去年的《施政報告》提出推行「簡樸房」制度以取締劣質劏房，有關諮詢期將於下月10日結束。有組織於昨日發表一項劣質劏房及簡樸房政策調查，指僅10%受訪者認為自己現時的居所可符合政府「簡樸房」標準；33.6%認為居所極有需要大改動方可達標；亦有60%認為「簡樸房」面積至少要8平方米的標準不合適。組織倡應引進最低人均居住面積的概念，並考慮合理地延長18至24個月的寬限期，避免日後「趕鴨子上架」。

社區組織協會於去年12月至本月期間，透過網上和實體問卷，訪問211戶租住劏房、板間房和床位房的租客。對於政府如何完善劣質劏房政策方面，有61%受訪者期望將床位及板間房納入劣質劏房規管範圍，取締床位安置居民；58.8%認為改善租務管制，規管起始租金水平；57.3%認為專門部門處理劣質劏房事項，為租客提供搬遷及安置的支援。

此外，有六成人認為政府建議「簡樸房」的樓面面積，至少要有8平方米的標準不合適，當中主要的原因分別為71.1%受訪者認為86平方呎面積偏細，活動空間不足、66.9%人認為家中有兒童或青少年，現時的最低面積標準不足夠他們發育成長，以及61.4%受訪者認為沒有規管人均居住面積，對改善居住環境作用不大。

受訪者冀月租中位數2000元 此外，調查亦發現，95.7%受訪者擔心如政府不介入規管租金，日後「簡樸房」的起始租金水平會上升；75.3%受訪者希望政府管制起始租金；64.5%認為可加強執法，避免業主迫遷、提高租金水平及轉移執整費至租客身上；60.7%認為應安置受規管劣質劏房條例影響而被迫遷的居民。受訪者期望的「簡樸房」每月租金中位數是2,000元，最多受訪者期望租金介乎3,000元至3,500元以下，其次為2,000元至2,500以下，及1,500元至2,000元以下。

社協建議政府需要考慮簡樸房面積應跟隨公屋，採取人均面積計算，並擴闊劏房定義及規管對象，包括籠屋、床位等；按照單位租值及業主因應新規管而需要承擔的改建費用，制訂起始租金水平，以免業主牟取暴利。而政府取締劣質劏房時，應向居民提供搬遷和租金津貼。社協又稱，部分租戶認為過渡性房屋或簡約公屋有居住期限，擔心租約期滿後，又重回床位或簡樸房，亦有租戶不符合申請資格，促請政府清晰說明安置計劃，並向租戶提供支援。