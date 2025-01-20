長跑賽加入大熊貓元素 籌逾百萬元

【本報訊】有機構於昨日舉行愛心慈善跑，大會更加入大熊貓元素，完成慈善跑可獲贈熊貓形狀的完成獎牌及獲贈送熊貓閃卡留念。活動最終有約1,300人參與，今屆有10多位傷健及視障跑手參加，初步為該機構籌得逾百萬元善款，以支持各項社區服務。

活動吸引到4位活動大使親臨支持，其中有份落場的四大極地馬拉松大滿貫冠軍黃浩聰透露，上周六（18日）剛剛參與了100公里的跑程，對於昨日的活動本有擔憂，「我自己嘅狀態唔係特別好，但係跑起嚟感覺能夠考驗自己嘅意志，只要堅持落嚟唔放棄就能夠做到。」

共1300人一齊行大運 獅子會自2017年起舉辦慈善跑活動，今年就有約1,300人一齊跑步行大運，慈善跑設有適合不同年齡組別及程度的跑手參與，包括5公里、3公里個人賽及團體賽、親子組、及1.5公里定向慈善行。各跑友在完成賽事後都十分愉悅，對於活動感覺滿意，更有跑手以大熊貓打扮出現成為打卡焦點。

機構又透露今年送出近400張樂園入場門票給予有特殊學習需要學生與青年、聾人協會及基層家庭。希望大家都能在行善之餘，更了解環境保育及海洋奧秘。國際獅子總會中國港澳303區總監沈顏表示，慈善跑已連續舉行第6屆，一直鼓勵市民大眾多做運動，增強體魄擁抱健康生活。