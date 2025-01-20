慈善跑募集院舍經費 7000人落場

【本報訊】由博愛醫院主辦的「老夫子」香港慈善跑，昨日早上在中環添馬公園舉行，吸引7,000人參加，現場有不少參加者都悉心打扮，包括打扮成漫畫「老夫子」的主角等。有參加3公里慈善跑的跑手表示，平日有跑步習慣，今次想體驗慈善跑氛圍。是次善款會用作博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍籌募經費，該院舍為全港最大護養安老院舍項目，建成後可提供近1,500個護理宿位。

新設輪椅體驗組 「老夫子」香港慈善跑賽事包括10公里、3公里及不計時的一公里組別等，途經香港大會堂、愛丁堡廣場等香港著名地標，以中環海濱長廊為終點。大會今年亦特地邀請不少傷殘人士參與賽事，包括有特殊學習需要學童、視障人士，當中包括不倒翁共融運動協會、香港盲人體育總會等均有支持參加，而新設的一公里輪椅體驗組，讓輪椅使用者都可以一同參與，完成賽事的參加者會獲發獎牌。

同時，大會於添馬公園舉辦「健康生活嘉年華」，除了即場頒發個人及團體獎項外，更頒發「最高籌款獎」及「最佳造型獎」。另外，適逢漫畫《老夫子》單行本發行60周年，著名作家王澤老師更特別舉行簽名活動，同場更有不少老夫子周邊精品義賣攤位、懷舊食品及遊戲及健康推廣攤位，吸引跑手及公眾人士參與。