研究逾百蝴蝶基因 中大獲資助790萬

【本報訊】香港中文大學生命科學學院一個名為「地球生物基因組計劃香港：蝴蝶與下一代科學家」的研究項目，研究香港超過100種蝴蝶的基因，以創建全方位的知識庫，並研發了先進的生物多樣性基因組技術及方法，深入了解蝴蝶生物學。該研究獲得研究資助局（RGC）2024/25年度研究影響基金（RIF）的790萬元的資助。團隊將與漁農自然護理署、鳳園蝴蝶保護區及另外7間本地大學合作，開展蝴蝶生命科學研究。

蝴蝶在大自然界有獨特的作用，它們與植物的互動尤為重要。對科學家而言，研究蝴蝶為生態學、演化、植物相互作用和應對氣候變化等各個科學領域注入新見解；對公眾而言，蝴蝶具有重要的文化、觀賞、教育和保育價值。全球多個地區已着手探討蝴蝶基因組，惟蝴蝶種類繁多的香港在相關領域的研究仍寥寥可數。

創新方法培育新科學家 研究團隊亦會與本地教育機構及保育組織合作，以從未在香港採用的創新方法來培育新一代科學家，例如讓所有參與項目的香港中學師生參與為期3年的蝴蝶監測計劃。長遠而言，這項研究將有助理解氣候變化下蝴蝶多樣性的演變，並發掘有助於香港科技發展的生物知識。