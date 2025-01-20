翠屏河燒13億活化 仍傳臭摑當局一巴

視乎季節天氣轉變 渠署需跟進改善 工程歷時4年、耗資13.4億元的「活化翠屏河」計劃於上月完工，並已開放予公眾使用。本報早前獨家報道翠屏河上游河道水面時有油污、河床植物栽種不足一月已變枯枝，過去令人掩鼻的臭味較以前有改善，局方承認翠屏河上游集水區曾有16條雨水渠被駁錯喉，影響環境。發展局昨日表示，翠屏河的水質可能仍會受上游集水區在不同季節、天氣狀況及區內活動影響而出現少許氣味問題，渠務署會持續密切留意情況並採取跟進措施。當局又稱活化翠屏河過程中，工程團隊面對不少挑戰，包括移除原有的排洪瓶頸和進行挖深工程，現時翠屏河最高排洪能力提升至每秒超過150立方米的水流量。

發展局局長甯漢豪於網誌表示，活化工程中有不少挑戰，如工程團隊優先改建行人天橋，並確保工程期間行人天橋的運作不受影響，改建完成後再移除天橋基座，消除排洪障礙。此外，團隊亦在翠屏道至敬業街段的河道進行挖深工程，並在上游安裝1.2米高的擋水牆，將翠屏河的最高排洪能力提升至每秒超過150立方米的水流量，相當於在約17秒內填滿一個奧林匹克標準游泳池。

此外，由於翠屏河是一條運作中的排洪河道，水位有機會於短時間內迅速上升，團隊利用人工智能技術，分析降雨的預報數據，以預測兩小時內河道水位的變化，確保工地安全。團隊亦於瑞和街、敬業街和偉發道設置旱季截流器，把雨水渠內受污染的旱季水流堵截，然後分流至污水收集系統處理，減少污染源排入雨水收集系統，河流水質已有明顯改善。

發展局又稱，團隊在下游近鴻圖道位置設置隨潮汐升降的智能水閘，調節水位以確保水量充足，減少河道乾涸機會，改善氣味問題。當河道上游的水位高於預設的水位，或者天文台發出惡劣天氣警告信號時，智能水閘亦會預先降低，平臥河床，確保河道維持最大的排洪能力。

建6跨河通道 保留細葉榕 另外，渠務署沿河興建了6條跨河行人通道及一個浮島，縮短河道兩岸的步行距離；河道旁更興建了具社區創新概念的6個園景平台，分別設置門廊地標、特色渠蓋、藝術燈飾「浮蓱」，以及翠屏河吉祥物「翠屏雀」等藝術裝置，近敬業里的河道兩岸亦保留了超過50棵細葉榕，打造觀塘市中心的林蔭走廊。

在觀塘區工作的市民表示，翠屏河在活化後，臭味有改善；亦有觀塘居民指，翠屏河活化後，經常沿河跑步，欣賞河畔景色。