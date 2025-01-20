西貢野豬成群 闖營地覓食傷人

【本報訊】不時聽到野豬進入民居或市區，漁護署早前指，自去年7月起至12月中，一共收到8宗有關野豬於西貢郊野公園出沒或滋擾遊人的投訴，其中3宗更涉及襲擊市民。署方人員於去年12月17日，捕獲一隻於西貢浪茄灣營地出沒的雌性野豬，牠長約1.5米，重約150公斤，並已進行人道處理。

上月男童露營遭咬傷腳趾 事實上，野豬襲擊市民問題時有發生，去年12月7日凌晨時分，一名14歲男童報案，指與4名朋友在西貢西灣營地露營，期間他被野豬咬傷腳趾。另外，有網民於去年中秋假期期間在西貢浪茄露營，卻遭野豬襲擊，他發文講述於凌晨時分，眾人已經入眠，卻突然遭到野豬闖入營內，食物全被野豬吃光，更差點被野豬咬傷。在失去食物情況下，他與親友定驚後，最終只好於凌晨回家。

據資料顯示，本港整體野豬數目由2022年約1,830隻，減少至去年約900隻，而去年涉及野豬傷人個案為7宗。當局截至去年底，共向12名涉及非法餵飼野豬的人士發出定額罰款通知書。