太陽能廢物壓縮箱多漏洞 未廣泛使用

【本報訊】食環署近年曾試行多款新型垃圾桶，惟過往出現頗多「甩轆」場面。當中，食環署於2018年斥資近70萬元，在偏遠垃圾站引入逾20個太陽能廢物壓縮箱，利用再生能源將家居垃圾壓縮處理，提升效能及改善衞生。不過，本報記者實測後發現壓縮箱漏洞處處，包括桶口太細無法放進家居垃圾袋、使用率低，以及系統不穩定等，被批形同虛設。

以試驗性質引進的24個太陽能廢物壓縮箱，分布於12個新界及港島偏遠垃圾站，本報記者曾於港島大坑徑垃圾站實測其中兩個，有清潔工反映壓縮箱作用有限，桶口細得無法容納紮成一袋袋的家居垃圾，垃圾站原有的數個長方形垃圾桶幾乎個個滿載，壓縮箱內卻空空如也。

市民不知用途 系統易當機 值得留意的是，有關壓縮箱平均每個造價近3萬元，是相同容量的垃圾桶造價數十倍，可透過太陽能電池板推動內置壓縮機，將收集的家居垃圾壓縮，壓縮箱設有自動感應活門，市民毋須接觸壓縮箱表面即可投進垃圾。

不過，記者巡視多個試點後，市民普遍不清楚壓縮箱為垃圾桶，有人誤以為是玻璃瓶回收箱，亦有人以為是清潔工人的設備。

而記者在西貢南圍垃圾站測試其中一個壓縮箱的功能，發現即使放滿垃圾，智能活門卻不能正常關上，亦沒有將垃圾壓縮，活門每隔數秒輕微移動一次，狀態有如電腦「當機」，未能顯示其操作成果。