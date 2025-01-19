笑看天下：一場山火燒出偏見陋習

美國加州洛杉磯山火，可說把當地富人區變成煉獄，火龍如一頭怪獸吞山滅林，勢不可擋，樓塌城毀，滿目瘡痍，除了人命傷亡，造成的巨大損害，亦係空前。這場火劫，說是天災，更大可能是人禍！

特朗普周一將就任美國總統，這場山火恐怕仍有待佢嚟收拾！告別白宮的拜登，說「留一手好牌畀下任」，特朗普對此恐怕別有一番滋味在心頭！這場山火撲救緩慢，有人歸咎於洛杉磯市長巴斯無能，去年還削減1,700萬美元消防開支，或許導致消防栓冇水，消防員面對熊熊烈火，空有雄心都冇用，民眾眼白白目睹自己家園被無情烈火吞噬！民主黨的加州州長紐瑟姆，亦難逃被共和黨的媒體抨擊，指他是罪魁禍首，侵侵也不忘踩上一腳，說這場大火是一場真正的悲劇，促紐瑟姆下台問責。

拜登臨下台，在總結政績時仍然厚顏說自己「推動美國史上最偉大的基建現代化計劃之一，包括新道路、橋樑、潔淨食水及可負擔的高速互聯網服務」。美國雖說是全球最強軍事大國，然而基建如高鐵等卻大大落後。有個說法，指加州近幾十年來，歷任州長均希望引進中國的高鐵，連接三藩市和洛杉磯，但都被白宮否決，認為有國安問題。呢，這場山火也許又是因為「國安」問題。有論者指出，由於沒有善用中國的無人機技術，以致火場偵測困難，消防員無法看到火勢的走向；若然能讓大疆等最新滅火無人機在美國市場出現，說不定山火不至於失控至如此慘烈！

美國一直排斥中國的科研產品，打着「國安」旗號，疑神疑鬼，連大蒜都被指「對美國食品安全構成極大威脅」，確實貽笑大方！但願侵侵再上台，吸取教訓，一改無知、偏見的陋習！