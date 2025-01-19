冰鑑春秋：中國害尹錫悅戒嚴？

尹錫悅死不認輸的爛戲繼續上演，他最新的抗辯說法終於趕上了美歐台的時代潮流，稱自己之所以被迫要宣布戒嚴，其實全部都是中國大陸的錯！

南韓憲法法院16日就總統尹錫悅彈劾案進行第二次庭審辯論，尹錫悅律師在法庭上主張宣布戒嚴的主因，是「國會議員選舉舞弊」，表示總統接獲許多相關舉報，他本人也對國會議員選舉的公正性非常懷疑，律師團指是北韓、中國黑客攻擊修改選舉結果，將會提出相關證據。憲法法院已接受尹錫悅方面申請，要求中選會提供中國籍背景工作人員名單調查。

或許尹錫悅的支持者會對這種說法買單，但任何頭腦正常的人都知道，這根本就是尹企圖為自己脫罪的藉口。理由很簡單，南韓既然號稱是民主法治社會，尹錫悅又是檢察官出身，就算真的懷疑選舉結果被黑客攻擊竄改，也應深入調查、積極尋找證據，等找到了相關的人證物證後，再由司法體系進行處理。尹錫悅卻只是因為「懷疑」就宣布戒嚴，甚至對國會議員與政敵進行逮捕，這根本不是在保衞國家，而是完全不演的專制獨裁！

更何況，尹錫悅與國民力量黨本身就是執政者，選舉結果如果出現弊端，該負最大責任的不正是尹錫悅嗎？他該做的是查出內部到底出了甚麼問題，而不是把責任全部歸咎於外部勢力與在野黨，難道尹錫悅是想說，要對抗金正恩，就只能讓自己變成金正恩嗎？看到尹錫悅的狡辯如此蒼白無力，甚至還妄想甩鍋到中國頭上為自己保命，真是令人感到可笑亦復可悲！實際上黑入南韓政府系統最深的，恐怕不是北韓與中國，而是美國政府，尹錫悅再這麼蠻幹下去，到最後讓美國黑手也在調查中曝光，下場只怕會更加悽慘。