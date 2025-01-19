筆下風雲：主動示好 先禮後兵

特朗普明天上任美國總統，日前跟中國國家主席習近平通電話，雙方都顯示出友善態度。習近平冀中美關係有好開始，特朗普則稱，兩國應該保持長久友好，又指雙方將共同解決多項問題。然而，中美既為最大競爭對手，真的能夠和平共存嗎？恐怕只是先禮後兵而已。

外界依然記憶猶新，2018年特朗普與習近平於阿根廷G20峰會共進晚膳期間，驚傳加拿大應美方要求，逮捕過境的華為太子女孟晚舟。特朗普呢頭笑意盈盈，嗰頭出重手，有此事為鑑，今次習特通電話，特朗普表現友好，上任後是否依舊如此？聽其言還須觀其行。

誠然，今時今日的中國，早就不是特朗普首個任期時的中國。這8年來，中國經歷了中美貿易戰、科技戰、關稅戰等火的考驗，逐漸擺脫美國的打壓，加速自主研發，體格早就今非昔比。單是中國造船業三大指標連續15年全球第一，造船完工量、新接訂單量和手持訂單量，分別佔世界市場份額的55.7%、74.1%和63.1%，已證明大幅拋離美國，當中最關鍵原因，是中國有完善的工業製造鏈，不假外求。

造船業已經領先，軍工產業同樣比美國更快更有效率，而且在對外經貿佔比方面，東盟已完全取代美國的分量，成為中國最大貿易夥伴。可見現在不是美國想跟中國脫鈎斷鏈，而是中國漸漸跟美國脫鈎斷鏈。

至於特朗普急於求成的俄烏停戰，要是沒有中國參與共同解決，根本不可能成事，特氏所謂的「雙方將共同解決多項問題」，這肯定是美國有求於中國的問題之一。當然，北京也有事情求於特氏，單是TikTok是生是死，侵侵一個決定足以左右，也是他是否真正想改善中美關係的試金石。