強詞有理：中國成績單

中國去年GDP按年增長5%，達到預期目標，其中第四季增長5.4%，更是明顯優於預期。在目前低迷的內外環境尤其是美國重重打壓之下，這份成績單實在難能可貴，但還是有人會提出各種質疑，西方唱衰之聲不會停止。這也很正常，無論中國經濟表現如何，總會有人在雞蛋裏挑骨頭，見怪不怪，其怪自敗。

中國多年來一直擔當世界經濟增長的主要引擎，這是毫無疑問的。根據聯合國預測，2025年中國經濟將增長4.8%，雖然略低於2024年的水平，但還是明顯高於全球平均2.8%的預期增長率，西方不斷鼓吹中國經濟見頂甚至即將崩潰，純屬胡說八道。實際上，西方自己的日子並不好過，美國吹噓經濟強勁，不過是虛火而已，其他西方國家更加不堪，不是陷入衰退漩渦，就是長期停滯不前，看看德法諸國的困境就知道了。

不怕不識貨，最怕貨比貨。中國GDP既重量又重質，完全經得起推敲，其中高新技術製造業增速達8.9%，成為經濟持續增長的全新動力。反觀美國，GDP數據看似亮麗，其實充滿水分，服務業佔80%，製造業僅佔11%，產業空心化趨勢日益嚴重。拜登指中國經濟永遠不會超越美國，只是自我感覺良好，中國實體經濟早已後來居上。別的不說，去年中國外貿順差近一萬億美元，不僅刷新了本身紀錄，也創造人類歷史的奇迹，連外媒也驚嘆不已。

有麝自然香，中國經濟體積愈來愈龐大，對世界各國的吸引力自然愈來愈大，連美國的盟友們也紛紛向東看。英國財相李韻晴率領一眾財金巨頭訪華，開宗明義尋求改善近十年疏離的中英關係，加強雙邊經貿和金融合作，為英國金融業注入增長動力。中英之間曾經有「黃金十年」，只因英國跟隨美國遏華政策，「黃金十年」才中斷，現在英方終於迷途知返，知道一味跟隨美國有害無利，於是又向中方示好，頗有再續前緣的味道。

說到底，經濟基礎決定上層建築。英國是美國最忠心的盟友，如今尚且要面對現實，其他國家更不用說。澳洲已經先行一步，日本也已拋出橄欖枝，歐盟各國陸續有來，相信靠攏中國的國家將會愈來愈多，拜登政府精心構築的遏華包圍圈徹底破產。有人擔心特朗普回朝為經濟帶來不明朗因素，其實以當今中國的體量，根本不怕任何挑戰。