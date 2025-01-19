坦言集：政治霸權

特朗普在他的總統就職禮邀請信附上的照片，與他第一任時的笑容滿面大不相同，神情陰暗，深思計謀，顯出霸氣來。據美國媒體的搜查，與他前年因罪被扣押時拍出來的照片一樣。為甚麼用這樣的照片，而不是用喜氣洋洋的表情呢？

或許，這反映出他對上一次大選未能連任還是心存怨恨，恨的是美國選民沒有大多數投票支持他。他以法律訴訟亦不能得直，是美國社會等辜負了他。今次再度當選，證明他是美國的救世主。他並沒有因此而感恩，而是早在選舉之前便揚言報復，執行猶太人的傳統，以牙還牙，以眼還眼，甚至如當今流行的，以數倍奉還。但這部分主要涉及美國國內的政治鬥爭。

不過如拜登在離任演講所說，特朗普代表美國極富階級、科技產業界，與傳統的工業對立，也便會與中產對立。這樣的內部政治鬥爭，便難免也影響美國的對外政策了。傳統的分析，是以產業利益來作產業經濟更替的轉變。拜登這樣的批評，目的是要分化特朗普支持的陣營，特別是想引發共和黨傳統的產業支持者，與馬斯克一類科技新貴的矛盾。但特朗普的報復，主要集中於個人、企業、企業集團，不是產業，而他的產業與貿易政策並不是排除傳統產業，偏幫科技新產業，而是有着霸權主義的取向。

特朗普的貿易政策、關稅政策，是對美國餘下的產業提出保護，總之是美國的產業，他便給予政治保護支持，打擊進口的競爭。美國已經去工業化，留下的產業企業有限，關稅及反兼併政策足矣。而對於科技新產業，他的政策不單止保護本土企業對本土市場控制，還要打擊海外競爭者，保障美國企業的國際市場壟斷，不惜用各種非貿易、非關稅的手段，摧毀任何海外的競爭壓力，不限於中、俄等所謂不友好國家，也包括盟國，一如特朗普公開要收購加拿大、格陵蘭，將之改為美國領土所屬，它們的企業、收入也變為美國所有。這已不是資本主義的市場經濟政策，而是帝國主義的霸權，用強權武力，包括戰爭，把對手打敗、吞食。

特朗普之前的美國，兩黨政府還處於帝國主義的正常政經結合階段。特朗普的第二任卻變成帝國主義的政治霸權，經濟利益從屬於霸權，由霸權而來，不會讓經濟（企業與資本）駕馭政治霸權，他要求的是由他直接控制主導的美國霸權。