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司機收掣不及 釀3私家車串燒
西貢：其中一輛私家車車頭損毀。
【本報訊】昨日下午約12時半，3輛私家車沿西貢公路行駛，當駛至近西貢消防局對開，有司機懷疑收掣不及，結果導致3車相撞。
有人報稱不適
事故中，其中一輛私家車車頭損毀，另有一人報稱不適。警員一度封鎖現場，以便調查事故原因。受意外影響，西貢公路來回方向交通一度擠塞。
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