司機收掣不及 釀3私家車串燒

【本報訊】昨日下午約12時半，3輛私家車沿西貢公路行駛，當駛至近西貢消防局對開，有司機懷疑收掣不及，結果導致3車相撞。

有人報稱不適

事故中，其中一輛私家車車頭損毀，另有一人報稱不適。警員一度封鎖現場，以便調查事故原因。受意外影響，西貢公路來回方向交通一度擠塞。