尾隨入𨋢剪刀架頸挾持進屋 歹徒搶七旬嫗逾1.4萬財物

【本報訊】昨日下午1時許，執法部門接獲一名姓張（77歲）老婦報案，指早前遭人尾隨進入屯門翠寧花園第6座升降機，對方突以剪刀指嚇，挾持她入屋及劫去約值1,000元手袋、約值8,000元的手機、5,200元現金及八達通卡。

老婦往銀行提款惹覬覦 警員接報到場，張婦報稱左腳及右手中指受傷，需由救護車送往屯門醫院治理。警員經調查後，其後在旺角彌敦道688號旺角中心對開，以涉嫌「嚴重入屋犯法」拘捕一名懷疑涉案的姓黃（49歲）男子，並且起回事主的現金、手機及八達通卡。

據了解，昨日上午11時，張婦在屯門市廣場一間銀行提款數千元，詎料成為匪徒獵物。至下午約1時，她返回翠寧花園住所，有人尾隨她進入大廈並一起乘搭升降機上樓。

正當張婦以鎖匙開啟家門時，匪徒亮出一把剪刀架在張婦頸項聲稱「打劫」，挾持其入屋後指令她交出金錢，得款後迅速逃去。張婦隨即高聲呼救，有人得悉後報案求助。