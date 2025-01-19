闖派對房械劫內地人 逼轉50萬不果搶電話

事主友報案 附近拘獲2惡漢 昨日凌晨時分，4名內地男女在葵涌一工廈派對房間玩樂期間，突遭10多人分持刀棍闖入施襲，並要求轉帳交出50萬元。事主未肯就範，其中一人被劫去一部手機，歹徒得逞後逃去。警員趕至搜捕，以涉嫌「行劫」拘捕兩男，並追緝另外12人。據悉，事主與疑犯及被通緝人士並不認識，歹徒動機仍在進一步調查。

案發於昨日凌晨約2時半，執法部門接獲事主的友人報案，指姓吳（34歲）男子、姓徐（31歲）男子、姓李（40歲）男子及姓姜（21歲）女子，在永建路16至20號一工廈單位的派對房間玩樂期間，遭多達14人分持兩把各長約40厘米的牛肉刀及木棍襲擊，並要求事主透過微信轉帳交出50萬元。一眾事主未肯就範，並聯絡友人協助報案。歹徒逼轉帳不果，遂劫去李男一部約值9,000元的手機。

警員接報趕至，在現場及附近一帶兜截，其後在上址工廈地下截獲兩名懷疑涉案男子。警員經初步調查後，以涉嫌「行劫」拘捕一名姓曾（26歲）男子及一名姓吳（24歲）男子，並把他們帶走扣留調查。案中事主吳男胸口不適、徐男的眼及手部痛楚，李男和姜女俱表示耳痛，他們經治理後俱拒絕送院。

追緝12歹徒 動機未明 執法部門經初步調查後，把案件列作「行動」，正追緝一名女子及11名年約30至40歲男子。據悉，4名事主俱持雙程證來港，與被捕疑犯及在逃人士並不認識，至於犯案動機仍在調查。