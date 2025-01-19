業主登門揭昏迷 女租客不治

【本報訊】昨晨6時49分，一名女子懷疑不適，倒臥於深水埗基隆街142號一唐樓單位，單位業主上門聯絡租客時揭發，遂慌忙報案求助。

救援人員接報趕至，發現該名姓趙（44歲）女子已沒有呼吸脈搏，經檢驗後證實當場不治。警員在場未有發現遺書，事主死因有待驗屍後確定。