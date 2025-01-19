東呼即應：30元3粒燒賣 被斥食水深難擦旅遊招牌

【本報訊】不外遊浸溫泉，也可以支持本地遊。不過《東呼即應》近日發現網上流傳照片指，香港某著名旅遊景點有食店傳統燒賣售價「30元3粒」！雖有網友指照片實為魚肉燒賣，因傳統燒賣售罄，才引起誤會，但仍有不少人批評食水太深，難以擦亮旅遊招牌。此外，網上有片段顯示有白色七人車突然切線，後車響號，前方黑色貨Van卻對號入座，又揚手叫後車先行，但半架車已霸佔行車線，港產司機令人啼笑皆非。

有網民在社交媒體發貼文指，發現某景點中碗仔翅售價50元，傳統燒賣30元3粒。雖然另有網友指出，電熱器皿分了數層，照片賣剩的是魚肉燒賣，不是30元3顆的傳統燒賣，但這些都從側面反映出香港人在消費時的精打細算與對價格的敏銳察覺。

遭突切線 響號卻被誤會 另外一片段則顯示，一輛白色七人車急速變道並駛走迫使拍片車急停，車主響號以示不滿，而前方黑色車輛司機聽到響號後卻收慢車速，以為響號是在警告自己，更伸手到窗外示意讓拍片車先行，揚手動作維持長達7秒。但司機縱然「承讓」，那也得等右線沒車才可駛出。