當局指外圍競爭強烈 促航運業尋新增長點

【本報訊】本港航運業近年面臨外圍強烈競爭，運輸及物流局局長陳美寶昨日表示，面對世界航運物流持續演變的格局，本港業界需要尋找新增長點、高增值服務。未來政府會着力與業界積極提高貨量和業務，提升港口競爭力和效率，同時協助航運企業發展。她又指，內地近年積極向外拓展航運服務，香港可發揮「超級聯繫人」角色，發掘新貨源和拓闊物流腹地，但同亦要珍惜前人建立的百年基業，透過智能化、綠色化及數碼化，提升港口競爭力和效率。

陳美寶昨日發表網誌，指海運服務是航運業務的高增值部分，經濟貢獻由2019年至2022年間增加近四成，而香港的船舶管理服務具有發展潛力。本港現時有超過300家船務代理及管理人和海外船公司駐港辦事處，僱用約5,500人，對船舶管理服務的需求亦同時促進其他專業發展，如船舶金融、海事仲裁和海事保險。

船舶批量註冊優惠 2‧14實施 陳又指早前她訪問了3間船舶管理公司，他們對本港航運業前景判斷與政府相似。香港具「國內境外」的獨特制度優勢，政府將透過不同稅務優惠及支援措施，提升本港海運競爭力。而最新一項則為今年2月14日，實施香港船舶的批量註冊優惠計劃。