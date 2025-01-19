沙頭角300年歷史谷埔村 聲色味保留傳統客家風貌

【本報訊】沙頭角具300年歷史的客家村落成為新景點。環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室昨日起，一連兩個周末帶領市民走進沙頭角，參觀有300多年歷史的客家村落谷埔村。活動吸引不少市民參與，以「聲、色、味」方式了解鄉村的文化特色。

村民集資 復修啟才學校 谷埔位於新界東北，船灣郊野公園西北岸。自明末清初開始，各姓族群南下遷入谷埔定居，其中以宋姓人最多。村內的傳統建築與大自然生態融合，除了具有客家方形圍村特徵的老圍及長條形新圍外，更有被評為三級歷史建築的啟才學校、老圍的楊氏宗祠及李氏宗祠等。昨日的活動包括戶外音樂會、藝術展覽、攝影展，亦會有「豐會農集」，結合各區村民、農戶，以本地農作物、特色食品、傳統工藝講述本地鄉村的故事。

村內人口雖不多，但村民及保育團體盡力復育谷埔，除了成立農具博物館外，也將具歷史價值的百年祖屋大宅向遊人開放，被評為三級歷史建築的啟才學校亦由村民集資復修。而鄉郊辦亦協助推動村中的「松記士多」於去年7月取得普通食肆牌。