完稅煙標籤制 年中本地商販試行

【本報訊】海關的完稅煙標籤制度先導計劃預計在今年年中推出，最快將在明年第3季實施新制。當局昨日表示，先導計劃將先在一間本地煙商試行實施，日後執法也主要針對零售層面，對消費者沒有影響。雖標籤的成本將由煙商承擔，不過每個標籤的成本也較低。另外，海關指即使烈酒稅下調，但香港的稅率仍較高，不會因此吸引走私。

海關關長陳子達表示，屆時標籤會由海關向海內外煙商提供，煙商生產供港香煙時就會貼上。而標籤的成本將預計由煙商承擔，每個標籤的價格也較低，僅需不到數元。

當局盼白牌煙絕迹 陳續指，大部分煙商都支持計劃，而先導計劃將先在一間本地煙商上試行，若整體暢順則會全面實施。對於貼標籤工作在本地進行，陳則認為，若煙到了香港再進行貼標籤的環節，整體成本會比較高，相信煙商在適應新制度上沒有問題，因為現時已有別的司法地區也採用類似政策。

對於制度成效，陳子達表示，雖制度在實施上會有成本，不過相信對打擊白牌煙、即冒充完稅煙的香煙在市場上銷售方面，成本效益非常高，形容市面上的白牌煙會被「淹沒」，不會出現在市場上。另外，關於烈酒稅會否造成有人將烈酒從香港走私到內地，陳回應指，香港目前的稅率仍比澳門高，若有不法分子想要走私，也是會選擇從澳門走私去內地。