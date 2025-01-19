啟德主場館演唱會測試 壞扶手梯遲半句鐘開始

【本報訊】啟德體育園主場館昨晚舉行首場慈善演唱會作測試，當局指約有1.5萬人參與。演唱會門票列明傍晚6時開場，最後遲了半小時。體育專員蔡健斌解釋，原本預計6時20分開場，但因一條扶手電梯故障，令入場情況出現樽頸，最後演唱會在傍晚6時35分開始，晚上8時許結束。有觀眾稱入場指示不清晰，有入場閘口塞滿人，冀再改善人流管制措施；另有人指音響有延遲及回音。

今次是主場館的第二次測試，本報記者下午約5時到啟德體育園視察，已見不少人在戶外打卡。場外有不少工作人員，共設置11部安檢機，入場人士需接受安檢。一如以往，入場人士不准帶水樽、專業攝影器材等物品入場，超過指定尺寸的粉絲燈牌亦不可帶入場。

觀眾反映人流管制音響待改善 有觀眾表示，入場前有閘口位置塞滿人，可再改善人流管制措施，期望主場館日後開啟天幕演出，相信氣氛會較好。有觀眾指觀看表演期間聽到回音，可作改善。另有人指在小食部購買樽裝水時未附有樽蓋，要自行用紙杯分裝，十分不便。

蔡在晚上總結時指，入場安排及散場情況整體暢順，主辦單位及觀眾對場地安排的評價正面，其中有4,000人在地面欣賞節目，模擬將來舉辦非體育活動的情況。他又指，在下午5時45分入場高峰期，因一條扶手電梯故障，令入場情況出現樽頸，因此實施人潮管制，數百人需在主場館外等待，已彈性調整，延遲開場時間。

他續稱，本身預計在傍晚6時20分才開騷，最後演唱會在傍晚6時35分開始，遲了約15分鐘，並在晚上8時10分完場，而逾80%觀眾在散場後15分鐘內已離開體育園主場館。他指本星期及農曆年假後會再有大型測試，都會有超過5萬人入場，當局會掌握數據及觀眾出入模式，為啟德體育園3月全面運作做好準備。