促進銀髮經濟救市 上半年料推出措施

研究範疇涉5方面 包括消費財務生產等 本港人口老化，65歲以上人士將由2023年164萬人，上升至2043年的267萬人，退休族人口大增，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日透露，政府成立的「促進銀髮經濟工作組」已召開兩次會議，討論方案來刺激及帶動銀髮經濟，令退休族亦成為本港經濟的一個板塊，工作組會向政府提交建議方案，預料今年上半年有相關政策出台。另外，他亦談到市民北上成風，本港處於經濟轉型期。

丘應樺昨日出席一個電台節目，指本港銀髮人口上升，當中有不少屬中產或以上人士，他們雖然已退休，但仍有很大的經濟能力，政府會循5個範疇研究，吸引相關人士透過消費、財務等推動經濟，5範疇包括刺激「銀色消費」、推廣「銀色財務及保障安排」、釋放「銀色生產動力」、發展「銀色產業」及作出「銀色品質保證」。

對於老年人口增長加快，多地政府近年都開始拓展銀髮經濟，在照顧、樂齡科技產品之外，亦開拓長者投資、甚至中老年就業等工作，延長中老年人口就業，亦有助減緩人口老化增加福利負擔的壓力。

促業界改變 吸引市民購物 另外，丘又談到疫後消費模式轉變，去年12月恢復深圳「一簽多行」措施後，零售情況在聖誕及新年期間有好轉，有商戶表示生意有雙位數增長。他預料本港今年將繼續受惠「一簽多行」措施，尤其節日等特別日子的生意將有改善。不過，他亦指出，市民北上消費成風，零售、餐飲和酒店業需要「求變、識變、應變」，商戶要因應市場需要，設法吸引消費。