醫健：伶牙俐齒：改變牙科的偉大發明：錐形束電腦斷層掃描

很多人要接受一些進階的牙齒或者口腔治療，牙醫照X光並作診斷後，可能都會要求病人接受電腦掃描。很多年前，電腦掃描給人的印象是病人平臥在床上，然後由一座巨型的像甜甜圈的儀器在身上轉好幾個圈。現今，很多牙醫診所都有設備低輻射電腦掃描（又稱錐形束電腦斷層掃描，CBCT—Cone beam computer tomography），病人站着或坐着，儀器很快便完成掃描。

輻射量遠低傳統掃描 這種錐形束電腦斷層掃描，於1990年代由日本和意大利的發明家共同研發，除了機器成本比傳統電腦掃描便宜得多之外，它最大的優點是輻射量遠低於傳統電腦掃描，所佔用的空間較小，適合放置在診所環境。自推出市面以來，錐形束電腦斷層掃描確實令牙科界有翻天覆地的改變，除了可以更立體了解牙齒和牙骨結構，亦可以令牙科手術更加安全和準繩。

舉一個例子，種牙現在非常普遍，種牙的先決條件是要有足夠的牙槽骨放置植體，讓植體與骨頭連接，亦要避開重要的結構，如神經線和鼻竇，否則種牙不成功之餘，亦可能傷及這些重要的結構而出現後遺症。如今，在大部分情況下，牙醫會在植牙前先照錐形束電腦斷層掃描，以評估牙床骨的質量和重要結構的位置，甚至可以用電腦程式製作導航，再用三維打印技術打印出手術導板，使植體放置在最正確的位置。這方法在多隻植牙或全口修復有很大的幫助。

最近亦有很多大學開始研究用大數據分析錐形束電腦斷層掃描影像，用人工智能根據影像去診斷顎骨病變或計算口腔手術的風險。相信在不久將來便會有臨床的應用，可以造福更多病人。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授梁耀殷