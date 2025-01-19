忌煎炸辛辣胃積熱 紓兒童反覆流鼻血

【本報訊】兒童流鼻血是常見的問題，尤其3歲至8歲的兒童，求診兒童大多數都有反覆流鼻血情況。有中醫表示，除了食療外，家長應從日常生活多加留意，注意避免鼻黏膜過度乾燥而引致破損出血，多進食新鮮蔬果、保持黏膜濕潤及腸道暢通。應少食燥熱、煎炸或辛辣濃味的食物，以免胃腸道積熱而致流鼻血。

兒童流鼻血基本成因包括外傷，例如挖鼻孔、撞傷鼻部或吸入異物等；鼻黏膜受刺激，例如天氣乾燥、鼻敏感或者吸入刺激性氣體等；以及其他疾病，例如凝血功能障礙或腫瘤等。

基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務表示，流鼻血多為熱證，例如肺熱、胃熱、肝火等，中醫師會根據患者的體質進行辨證，再按個別情況處方中藥。兒科流鼻血常見的證型以「熱邪犯肺」及「胃熱熾盛」為主。「熱邪犯肺」證是指熱在肺部，表現為流鼻血，並見鼻部乾燥、口乾舌燥、或可兼有咳嗽少痰等症狀。治療方法以清熱潤肺止血為主，清肺熱中藥包括桑葉、菊花、桔梗及黃芩等。

白茅根雪梨馬蹄水具療效 「胃熱熾盛」證是指熱在胃腑，除流鼻血，亦見消化道症狀，例如口乾多飲、口氣大、或兼有牙肉腫脹出血、大便乾結甚至便秘等。治療方法以清胃瀉火止血為主，清胃熱中藥例如石膏、知母、天花粉及大黃等。

在生理學上，兒童的鼻黏膜較薄較脆弱，隨着小孩子的生長發育，鼻黏膜亦會慢慢增厚，流鼻血情況會有改善。對於年紀較小的幼童，他們接受中藥的程度或會較低，家長可嘗試一些食療方，例如飲用白茅根雪梨馬蹄水，以減輕兒童因體質偏熱而出現流鼻血的情況。