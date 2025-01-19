預防流感意識低 發燒童游走社區危

幼園連環失守 專家籲戴罩勤洗手 本港已進入流感季節，近日流感重症及死亡人數均有上升，衞生防護中心監察本月5日至15日的數據顯示，期內錄得66宗嚴重流感個案，其中34宗涉死亡。香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，1月是本港傳統的流感高峰期，近期流感入院人數明顯上升，長者及小童重症比例亦有上升，包括一名無接種疫苗的4歲兒童因流感、肺炎雙感染，情況較嚴重，他強調，新冠疫情後，港人感染流感後出現併發症的個案有上升之勢，而市民的預防意識亦偏低，更有發燒童游走於社區，呼籲市民提高警覺。

新冠後 港人染流感易併發症 葉柏強昨日出席一個電台節目時指，去年有6名兒童感染流感後出現併發症不治，今年暫時有一宗兒童流感重症，患者未有接種疫苗，且同時感染另一種常見的肺炎鏈球菌。他解釋，自新冠疫情後，港人患流感後出現併發症的個案亦有增加，併發症包括肺炎及肺積水，很多重症病人甚至同時感染其他過濾性病毒。

葉續指，近期有多間幼稚園出現流感爆發個案，但幼稚園一方安排流感疫苗外展接種的百分比偏低，他形容情況「非常危險」，因本港6個月大至兩歲幼童接種流感疫苗的比率最低。而市民對預防流感的意識亦偏低，有發燒小童游走於社區。他呼籲老師及家長為小朋友做好防護措施，包括戴口罩及洗手，同時提醒市民接種流感疫苗，以降低本港整體流感傳播率。

11日錄66宗重症 長者佔最多 衞生防護中心在本月5日至15日期間的監察數據，除發現66宗流感重症個案外，亦發現重症患者中，65歲或以上的長者佔最多，死亡率亦最高，37名重症患者中有30人死亡。50至64歲人士則次之，有20名，其中3人死亡。根據中心資料，成人重症患者較多感染甲型H1流感，有49人，而甲型H3流感則有3名，另有14名感染甲型流感的患者有待分型。另外，成人流感死亡個案中，約八成患者本身有慢性病。