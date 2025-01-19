劣質劏房取締涉逾3萬戶 安置支援仍含糊

簡樸房標準細節欠奉 憂限制過於寬鬆 本港目前約有11萬間劏房，當中三成，即約3.3萬間料不符合「簡樸房」最低標準，政府欲逐步取締此類劣質劏房，上月起已就「簡樸房」登記制度展開為期約兩個月的諮詢活動。劏房支援連線昨日舉行民間諮詢會，有與會者擔心劏房要提升設施時，業主或提早趕走租客，亦擔心安置措施不足、租金上升等問題。團體則指，當局現時公布的諮詢文件中，規定「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米，當中部分細節欠奉，擔心政府限制過於寬鬆。

劏房支援連線表示，政府沒有明確指出安置支援的措施，僅稱現時有充足的房屋供應，受影響租戶可自行申請有關資源，擔心缺乏細節的宣傳無助安置居民。而現時簡約公屋及過渡性房屋申請亦有各種規定，促當局與相關營運團體溝通，在兩類過渡性項目中預留部分單位，安置劏房遷出的市民。

促安置年期掛鈎上樓 有出席諮詢會的居民指出，不少人擔心安置房屋的居住期不長，但輪候公屋需時，他日恐又要搬回劏房，建議當局延長安置年期，或將相關年期與輪候公屋年期掛鈎。團體則擔心，當局對最低面積限制過於寬鬆，因簡樸房的最低面積為8平方米，標準未能合理地能讓住戶放置生活必需品，及確保分間單位符合法例的最低要求，建議當局參考國際組織的最低居住面積標準，將現行劏房的最低面積標準定於11平方米。

4成劏房戶無簽租約 團體又指，取締劣質劏房後，會導致整體劏房供應減少，部分業主還需進行各類工程，令單位符合出租標準，相信短期內劏房租金有很大機會上調。據早前的一份調查顯示，有近四成受訪劏房租戶即使在租管條例實施後仍然未有簽訂租約，在欠缺起始租金的保障下，其面臨着隨時加租的風險。團體建議政府於推行取締劏房工作時，要同步檢討現時之劏房租務管制條例，除了限制單位續租之租金升幅外，還要進一步訂立起始租金。