腰纏太空油原材料入境 機場拘男女

【本報訊】香港海關首次在航空旅客渠道，破獲偷運依托咪酯（「太空油」原材料）的案件，案中檢獲依托咪酯約重1.1公斤，料可製成3,300粒「太空油」煙彈，總值約120萬元。調查人員表示，海關機場科人員根據風險評估，於上周五（17日）揀選兩名由馬來西亞吉隆坡來港的本地旅客進行清關。由於他們各自只有一件手提行李，而且行李內只有小量物品，遂引起關員懷疑。

料可製3300煙彈 貨值120萬 關員隨即對二人進行搜身，揭發他們的腰間均用膠紙綁着一包約重550克的白色粉末，經拉曼光譜儀分析後，初步確認為依托咪酯，隨即拘捕涉事34歲女子及41歲男子。被捕人士分別報稱無業及司機，屬朋友關係，其中女方聲稱收取兩萬至3萬元報酬，他們將獲准保釋候查。海關相信，行動已從源頭堵截一批「太空油」原材料流入香港。

調查人員續指，被捕男女試圖以貼身的收藏手法，把依托咪酯纏放腰間，此舉屬於運毒的常見伎倆，可見毒販已把該等手法應用在偷運依托咪酯。因應依托咪酯將會於2月14日被納入《危險藥物條例》，海關會加強對邊境口岸旅客及貨物揀選的精確度，以防範不法分子於立法前入口，囤積依托咪酯作販運用途。