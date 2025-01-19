澳門消息：佛跳牆騙案再得手 3男女共失逾17萬元

【本報綜合報道】澳門騙案不斷，當地再有3名中年男女疑墮訂貨騙局。他們同被假扮「學校職員」的騙徒以訂購食品和貨品名義詐騙，合共損失逾17萬元。澳門執法部門接手調查案件。

3名事主分別是醫療中心員工、飲品店東主、工程公司東主，他們在上周二（14日）或周三接獲自稱「學校職員」人士來電，訛稱有機構欲找事主的公司提供醫療、訂購食品和油漆服務，貨款由兩萬至10萬多元不等。

過程中，騙徒向事主訛稱打算訂購60盒佛跳牆、一批盆菜及50桶油漆，但因校方與上述食品及貨品供應商鬧不和，不方便訂購，要求各事主代為訂購，又承諾給予各事主5,000至1.2萬元作為報酬。

未核實銀行截圖即轉帳 騙徒為博取各事主信任，更傳來銀行轉帳截圖，惟各人未有核實截圖真偽，便向有關「供應商」分別轉帳兩萬元、6萬元和9.01萬元訂貨。最終，各人在查帳時才發現沒有收到分毫轉帳，才懷疑受騙，在周三（15日）或周四先後報案追究。