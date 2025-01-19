東南亞詐騙園聞之色變 當局：無礙港商投資意欲

【本報訊】港府上周五（17日）提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，至於緬甸其他地區以及泰國就維持黃色外遊警示，代表港人身處當地風險有所增加，商務及經濟發展局局長丘應樺昨日表示，雖然有香港市民懷疑被誘騙到東南亞國家的詐騙園區，但相信事件不會影響港商到當地投資的意欲，兩者不可混為一談。不過，有旅遊業界人士指出，事件影響港人選擇旅遊目的地，特別是泰國旅行團人數已減少一至兩成。

丘應樺昨日指，港商一直同東南亞國家有生意往來，特別是泰國、緬甸、柬埔寨、越南、老撾等。以柬埔寨為例，當地有數百個港人商家，大家生活得非常好，做生意很開心。老撾亦有港商在那裏做生意，認為今次事件不會削弱港商到當地投資的意欲。

業界指赴泰旅團已挫兩成 他又談到網購將會是零售業的未來趨勢，認為本港電商除了面向內地，亦應走向東南亞市場，東盟的電商規模估計將由1,100億美元增加至1,500億美元。政府去年已成立「電子商貿發展專責小組」協助業界進軍相關市場。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦談到近日港人被困緬甸詐騙園區一事，他指農曆新年是港人外遊的旺季，近日事件的確對港人選擇旅遊目的地有影響，尤其是向來都是港人熱門旅遊目的地的泰國，前往當地旅行團的參加人數減少一至兩成。對於港府目前的旅遊警示級別，他認為是恰當的。