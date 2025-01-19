全城關注營救豬仔 議員：交贖金不鼓勵

政府稱行動不透露 立會最快2‧4始商討 港人被「賣豬仔」到東南亞國家詐騙園區的個案愈揭愈多，至今還有約11人被困當地。近日當局派人到泰國協調援救。在立法會，有議員要求立法會保安事務委員會下次會議討論事件，又指現時經濟欠佳、人浮於事，騙徒只要藉詞旅行帶貨或聲稱當地有筍工，就很容易令人上當。另一方面，港府官員談到近日陸續有被禁錮港人獲釋返港，指並非全部個案都有交贖金，但相關行動涉及當地警方或軍方，行動不便透露，又強調暫未發現本港有販賣人口的組織。

議員鄧家彪和梁子穎日前致函保安事務委員會主席，要求下次會議進一步討論最近有關內地及香港市民被誘騙及販賣至東南亞國家的個案，又指需要了解港人被誘騙至外地，按目前的法例是否有相關法律條文可加檢控，以及有何法律手段，可以確保受害者及其家屬能夠獲得適切的協助和保護。

獲釋者並非全部有付贖金 梁子穎表示，大家都希望遭禁錮的港人能及早回港，可以回家過年，但亦明白援救有一定難度。至於開會的安排，2月4日的會議議程已編排好，除非委員會主席容許延長當日的會議，否則最快都要待2月11日的保安事務委員會特別會議。他又說，東南亞詐騙園區禁錮事件最近再死灰復燃，全港都關注政府在營救方面的工作進展、有否法律漏洞需要堵塞、怎樣與有關國家合作打擊中介人及參與者，以及當局有何保護港人的措施。

迄17人回港 苦主曾被虐打 另一議員郭偉强則指，港人在詐騙園區遭禁錮事件情況複雜，港府又無法在外地執法，營救工作一定要靠當地政府，不確定因素太多，相信下個月事件仍未徹底解決。他說現時經濟欠佳、人浮於事，騙徒只要藉詞旅行帶貨或聲稱當地有筍工，就很容易令人上當。對於有部分受害人繳付贖金後獲釋，他認為做法不值得鼓勵，但亦十分理解家屬急欲受害人盡快獲釋的心情。

政府指，去年第二季至今，收到28宗港人求助求助，至上周四（16日）已有17人回港，至於是否大部分個案都要家屬交贖金，當局說不一定，也有沒交贖金但受害人獲釋的情況，他們安全回港是經多方面合作，如不同的政府部門、非政府組織及家屬，由於拯救過程牽涉當地警方調查和軍事行動，詳情不便透露，但承認部分獲釋人士曾在當地被虐打。至於騙徒的手法，約三分之二個案是透過網絡或社交媒體，三分之一個案是中介人到娛樂場所結識受害人，要求幫手運送金錢、鑽石或一些物品的簡單工作，可獲優厚回報，如幫手攜帶一顆鑽石到某個地方可獲10萬元報酬，市民應提高警惕。