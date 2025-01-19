高技能職位供不應求 大學生焗向下流

【本報訊】大學學歷貶值之下，從事低技能職位的大學學歷勞工亦在過去20年激增。新青年論壇的研究發現，在2023年有高達17.1%大學學歷勞工從事低技能職位，創下歷史新高，而從事低技能職位的大學學歷勞工，亦從2003年的66,200人，增長至2023年的194,000人，升幅近兩倍。大學學歷勞工未能有效學以致用，情況不容樂觀。

從事低技能勞工 數量比例創新高 團體的研究是將1988年至2023年的大學畢業生，以每5年一個世代作比較，第一代即1964至1968年出生、年約55至59歲的人士，只有10.6%擁有大學學歷。至第六代起、即1989至1993年出生，開始有過半數人擁有大學學歷。而第七代、即1994至1998年出生，約61.8%擁有大學學歷。

不過，過去20年大學學歷勞工供應不斷增加，惟高技能職位僧多粥少，有部分大學學歷勞工需要任職低技能職位。研究發現，高技能勞工職位的增長量已在近10年快速放緩，僅增加5個百分點，惟大學學歷勞工數量仍然保持較高速增長，過去10年增加9.5個百分點，令僧多粥少的情況日趨嚴重。

在所有大學學歷勞工之中，從事低技能職位的比例亦從2003年的12.4%升至2023年的17.1%。從事低技能職位的大學學歷勞工數量和比例均創新高。數據反映大學學歷貶值的情況持續，大學學歷勞工不能有效地學以致用，發揮他們的專業所長，情況不容樂觀。