衰過03年 沙紙貶值硬食減薪 大學畢業 愈搵愈奀

一代不如一代 跌近4%恐陸續有來 大學生原是職場天之驕子，但自2003年的沙士到新冠之後的2023年的20年中，本港大學生卻恍如進入迷失20年！有研究追蹤本港大學學歷人士收入變化，發現大學學歷打工仔的月入中位數，過去20年不升反跌，收入增幅更跑輸高中學歷者，如2003年還有36,418元，到2023年卻跌至35,071元，跌幅約3.7%。期間，高中或以下學歷打工仔的月入中位數，則由2003年的13,657元升至2023年的17,061元，增幅達24.9%。數據反映學歷貶值、沙紙價殘。研究團隊直言，大學學歷勞工的收入優勢持續被削弱，憂慮有關情況，或長期負面影響大學學歷勞工的收入趨勢。

新青年論壇昨公布《香港各世代大學生收入比較研究報告》，參考1988年至2023年綜合住戶統計調查中，具有大學學歷人士的收入數據作分析，並以每5年劃分歷代大學畢業生的收入差異。結果發現，經通脹調整後，在35年間，大學學歷勞工收入雖有上升，惟收入水平愈高，升幅愈低。以不同世代收入最高10%精英大學學歷勞工為例，由1988年至2023年，其月入中位數僅升4.2%，而同期收入最低10%大學學歷勞工，其月入中位數則飆升69.2%。

擁大學學位 月薪中位數3.5萬 同樣的情況亦出現在最近20年間，甚至有收入下跌的迹象。研究發現，整體大學學歷勞工的月入中位數，由2003年的36,418元跌至2023年的35,071元，跌幅約3.7%。其中，最高收入的10%大學學歷勞工收入跌幅最大，從2003年的97,875元跌至2023年的90,047元，跌幅達8%。至於收入最低的10%大學學歷勞工，則上升18.4%。

與大學學歷勞工收入對比，在最近35年、30年和20年內，高中或以下學歷勞工收入升幅更高。以最近20年為例，整體高中或以下學歷勞工收入中位數，由2003年的13,657元升至2023年的17,061元，增幅達24.9%。其中收入最低的10%高中或以下學歷勞工，更急升37.4%。而收入最高的10%高中或以下學歷勞工，亦上升1.5%。

高中以下學歷 薪酬增幅跑贏 過去35年，整體高中或以下學歷勞工收入升幅擴大至69.2%，較同期大學學歷勞工收入升幅22.9%，高出46.3個百分點，顯示大學學歷勞工的收入優勢持續被削弱。

此外，研究又發現，最新一代大學畢業生扭轉過往「愈年輕收入愈低」的趨勢，第八代大學畢業生，即1999至2003年出生、年約20至24歲的人士，2023年初入職收入中位數是18,957元，創下歷史新高。

研究團隊指出，2019年社會運動熾熱，再加上其後爆發的新冠肺炎疫情，令香港長遠發展與年輕世代的流動問題再次遭社會密切關注。雖然是次研究發現利好初入職大學學歷勞工的短期趨勢，但礙於中美貿易戰、美國利率高企以及中國大陸經濟轉型等因素，香港經濟恐怕不能獨善其身，對初入職場的大學學歷勞工而言，挑戰尤為嚴峻。團體估計，年輕大學學歷勞工收入及增速改善的情況將難以持續。

1988至2023年整體大學勞工及高中或以下學歷勞工收入對比 大學學歷勞工的收入優勢持續被削弱，或長期負面影響其收入趨勢。 有團體公布《香港各世代大學生收入比較研究報告》。（黃仲民攝）