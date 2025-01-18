龍七公：美國疑華疑日 狂揮國安大棒

拜登兩天後便告別白宮，他任期尾段頻埋「炸彈」的「好戲」亦落幕。1月3日，拜登先否決日本製鐵以逾140億美元收購美國鋼鐵公司的提案，原因是國家安全；1月6日，美國國防部又宣布將騰訊、商湯等列入1260H清單，一句涉及軍事便封殺。拜登下台在即卻炒作疑華、疑日議題，結果捅了馬蜂窩，日本製鐵及日本政府聲稱要起訴美國政府，中國亦宣布反制措施，拜登11日暫時煞停美鋼收購案的命令至6月18日，變相把決定權交給特朗普。

今日的我打倒昨日的我，是老懵懂，還是打錯盟友又縮沙？答案還要等一等，但美日同盟關係卻已出現大裂縫。

說起美國鋼鐵這宗交易，不期然令人聯想到2022年，中國一家農產品公司計劃斥資7億美元，收購北達科他州一幅大面積農地，用以興建工廠經營玉米及相關業務。中國企業只是要收購農地，但美國政界硬生生指農地毗鄰空軍基地，中方企業表面上是收購，實則可能涉間諜活動，交易最終拉倒。

身為盟友 照被刁難 美國對中國不放心，任何事都上綱上線、無限陰謀論一番，可以理解，畢竟中國被視之為競爭敵手。但日本企業收購財政瀕危的鋼鐵廠，為何亦事關國安呢？美國人對日本原來也沒放心多少。

其實這宗日、美交易磋商多時，日本製鐵去年初已向美國鋼鐵公司所在州政府提交申請，且獲通過，但相關工會與美國政界人士卻開始反對交易。被收購的美國鋼鐵公司曾經言明，陷入極深經營困境中，若不能引入新投資者，美國鋼鐵可能需大量裁員，並預告若這筆交易失敗，公司可能要裁撤數千個工作職位，因管理層「看不到未來」。

美國外商投資審查委員會（CFIUS）原要在去年12月23日前，就這項交易案作出決議，但委員會無法達成共識，事件便被呈報到拜登桌前。美國財長耶倫曾指，收購行動可能導致美國鋼鐵產量下降，從而造成供應短缺，給運輸和能源行業帶來衝擊。

這番話的意思並不是說美國鋼鐵被收購後，生產量反而下跌，而是日本製鐵收購美國鋼鐵後，當然要該公司按訂單交貨，而日本製鐵的交貨名單卻不再美國優先，或美國第一，所以耶倫的擔憂便成立了。這就是美國對日本威脅國安的推理所在。

日本方面對拜登的決定反應強烈，經濟產業大臣武藤容治在拜登叫停交易後，不惜深夜反擊，直言美國的決定令人遺憾，其「以國家安全保障」作出的決定令人難以理解。日本製鐵連日為自己解釋，更透露已承諾在美國賓夕凡尼亞州和印第安納州的工廠進行27億美元的投資。

如今，交易再拖拉，日、美兩大鋼鐵企業都要再吊命，拜登即將走出白宮，還要四處惹火，被硬塞火棒的特朗普沒法拒絕國家安全的大任務，卻又不願讓拜登得意，估計會繼續拿日本開刀。