笑看天下：誰是笑話歷史自有定論

以軍每次都有藉口出爾反爾。今趟停火協議達成後，以軍仍襲擊加薩北部、中部及南部多區，造成至少70名巴人死亡。以軍還在約旦河西岸多地，發起軍事行動。可見以哈的停火達成協議，依然充滿變數。事實上，正如華府高官表示，美國總統拜登去年5月提出停火協議框架後，各方在夏季進行密集式談判，但同年8月底以軍在拉法發現美以雙重國籍人質戈爾德貝格－波林和另外5名人質的遺體，令談判中斷。要言之，人質問題一度成為談判主要障礙。日前拜登的中東特使麥格克抵達中東進行「非常複雜的斡旋」；其後，美國候任總統特朗普的中東特使威特科夫亦加入，談判主要涉及停火條件、釋放人質次序、以色列釋放在囚巴人數量等。談判據云「非常激烈」，威特科夫曾到以色列會晤以國總理內塔尼亞胡，並施壓對方接受協議。