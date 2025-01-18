撥亂反正：以巴停火 誰能邀功

昨日談到，美國總統拜登臨卸任前在國務院發表的講話大話連篇，包括指稱俄羅斯及中國比他4年前上任時變得更弱，美國與盟友則更為強大。但更荒謬的一句，是他聲稱美國並無通過發動戰爭來實現以上結果。

拜登在任4年，全球戰火連綿，是連小學生都認知的事實。當然從美西方的角度看，俄烏戰事是由俄羅斯發動，新一輪以巴衝突也是因哈馬斯突襲以色列，並擄走大批人質引致。但若非以美國為首的北約未有理會俄國警告，多年來持續向東擴張，並在烏克蘭策動顏色革命推翻原有的親俄政權；如果不是美國多年來一直盲撐以色列欺壓巴人，漠視連其西方盟友都支持的巴勒斯坦建國方案，兩場戰爭就根本不會出現。

拜登又提到美軍在其任內撤出阿富汗，令人覺得其老人癡呆症又在發作，忘記了首先部署撤軍的是其上上手奧巴馬，再由其上手特朗普正式與阿富汗塔利班達成停火協議。但美國以至全球民眾，都應該忘不了當日美軍慌忙敗走阿富汗，大批親美國民眾擁到喀布爾機場希望獲得美軍救助，但最後有多人從軍機墮落地面慘死的場面，難為拜登還稱之為其和平外交的政績。

近日以哈終於就加薩戰事達成了首階段停火協議，協議能否獲雙方遵守及會否持久，仍屬未知之數，拜登已急不及待搶閘邀功。但就連一些親民主黨的傳媒，亦承認共和黨的候任總統特朗普對促成和議起了很大作用。其一是雖然特氏過去曾力撐以色列和鷹派的總理內塔尼亞胡，但同時他亦講過希望中東戰事與亂局盡快結束，以及私下表示應將不聽話的內氏換走。其二是哈馬斯也擔心特氏上台會令美國更縱容以方，寧願趁早讓步以換取停火。