橫眉冷看：哪裏壓迫 哪裏反抗

近日美國手機下載Apps的第一位，是中國的小紅書。小紅書是地地道道的中國App，全部用中文說明，一眾美國用戶貿貿然走進去，初時就像盲頭烏蠅，但即使如是，這群美國老外仍是孜孜不倦，寧可自行學習使用。好些精通英語的內地人則見義勇為，立即發出英文貼，指導這批新手該如何入門。

Apps的世界所以出現上述奇景，皆因美國政府全力打壓中資網絡平台TikTok，如無意外，TikTok快將被迫暫時下架，一億多的美國用戶受影響。正所謂「哪裏有壓迫，哪裏就有反抗」，美國政府以TikTok會竊取用戶數據，再傳送到中國為名，要求母公司字節跳動，要麼出售TikTok，要麼將它下架。至於TikTok如何盜取數據，如何危害美國安全，華府卻從來沒提供證據，只是以「莫須有」為罪名。

在TikTok的美國用戶眼中，政府簡直是欺到他們頭上來，面對這等壓迫，人們當然要群起反抗。你怕美國用戶的數據被竊，那倒好，我就直接使用中國App，主動將數據奉獻給北京，且看華府能拿我怎辦？

美國候任總統特朗普素來粗中有細，他比很多現職官員更會看風色。最初提出要禁TikTok是特朗普，但在今次總統競選，當用過TikTok作宣傳後，他改變了主意。特朗普未必純粹因感激TikTok在選舉中的幫忙，而是當成為用戶後，他可能更明白TikTok成員是一群怎樣的人。這群人反叛性強，對政府不會盲從附和，愈是受打壓，愈不會甘心妥協。若強禁TikTok一事處理失當，說不定會釀成管治危機。據說TikTok的行政總裁周受資，已獲邀出席特朗普的總統就職禮。看來特氏比現任總統拜登，更懂得政治。