強詞有理：眼看他樓塌

一個國家是否強大，除了看綜合實力，也要看社會治理能力。美國綜合實力無疑是全球第一，但社會治理能力實在不敢恭維，恐怕連第三世界也不如。這不是故意唱衰和貶低，而是不爭的事實，從美國各級官僚應對加州洛杉磯山火的狼狽相，就可略見一斑。這場山火就像一面鏡子，既照出美國社會深藏的諸多問題，也照出美式民主的虛偽本質。

不管怎麼說，山火燒了這麼多天仍未受控，目前為止已奪去數十條人命，燒毀無數房屋，造成數以千億計美元經濟損失，從任何角度看都是一場人禍。舔美者推說天災不可抗力，有人甚至認為眾多豪宅被燒毀，反而可以促使富人消費，重建時更可以刺激經濟，創造更多就業機會。有位移居當地的中國過氣演員更聲稱，每一次悲劇中都蘊藏着希望，有時甚至會出現令人思考的奇迹。很明顯，這種人吃慣了洋狗餅，已說不出人話。

加州山火年年燒，年年釀成悲劇，何時才會出現奇迹？慢慢等着吧。拜登在告別演說中自吹自擂，聲稱美國在其帶領之下空前強大，中國永遠不會超越。是的，美國政客臉皮之厚，中國人確實超越不了。中美應對自然災害的最大不同是，中國每次都是全面動員，眾志成城，一方有難，八方支援；美國則永遠各自為政，隔岸觀火，爭相甩鍋，互相指摘。這不僅是中西文化差異，更是兩種體制的分別，孰優孰劣，毋須爭辯，大家不妨自行判斷。

眼看他起高樓，眼看他樓塌了。所有帝國的衰敗都是有迹可尋，或內部腐敗，或制度失效，或兩者兼而有之。美國不正是如此嗎？無論是國家治理能力，還是社會動員能力，美國都堪稱低劣，顯然無法跟中國相提並論。即將離任的美國副國防部長希克斯日前在演講中承認，當今中國不同於冷戰時期的蘇聯，若美國沿用40年前的老一套策略，是不可能贏取競爭的。她稱，競爭並不意味着衝突，任何人都不應尋求與中國爆發衝突，美國的目的是保持威懾，而非不必要地挑釁中國，從而引發衝突。

這次美國政客倒是說了一番實話，以當今美國的綜合實力，根本無法跟中國競爭，更別說爆發衝突。甚至威懾也已談不上，中國科技和軍事實力突飛猛進，美國拿甚麼威懾？難怪狂妄如特朗普，最近對華語調也明顯降低。