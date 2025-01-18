坦言集：機場經濟

香港把現有機場打造為機場經濟，倚仗香港國際機場的優勢，擴大產業鏈和相關服務，帶動東涌一帶的市區，由此打破英治時期一直以來的思維方法，連接國際上早已有二、三十年的發展趨勢，顯示出香港正在迎頭趕上。

不過，香港機場有一定的限制，主要航空公司仍為國泰。國泰的本土性質不強，原是外資，近年困境得政府資助，外資思維和經營方法仍難改。表面上以企業利益為重，實質以此迴避長期發展的規劃，沒有以之與香港機場、香港經濟配合，開拓能力低下，不易應對國際市場任何大變。

國泰佔有香港的優勢，卻沒有與內地航空公司合作來擴展香港機場作為空運樞紐的作用。雖然憑藉內地因素，本港空運位列世界第一，卻沒有像中東海灣各國的航空公司與機場經濟配合，猛然崛起。

反而香港在大灣區內的競爭大於合作。香港、深圳、廣州未能整合成強大的國際空運樞紐，發揮大灣區的既有優勢，帶動區域經濟的進一步擴張。就連飛機維修本是優勢服務與產業，也因經營偏差，在港發展不得，甚或有轉移外地的危機。而國泰的航班集中於既有城市，拙於開拓，反被廣州、深圳爭奪新的航線市場，在英美等傳統發達市場無法再擴大時，香港便缺一帶一路等新興市場來填補缺口。這種保守自滿的經營思維，將使香港機場與相關經濟，沒法在未來發展中擴大，或如海運那樣，會成為隱憂。

香港或許應擴大招引海外和內地航空公司來港，削弱國泰的壟斷地位，使機場服務更多元化，增設廉航，好應付未來惡化的區域競爭，讓海外航空公司與外國政府合作開設新航線，引入新市場。同時與廣州、深圳協調，分工配合，提供不同層次、區域的選擇。而機場經濟的相關服務業，不要畫地為牢，而是越過行政區劃，跨地合作與發展，堅持香港是大灣區的香港。香港的經濟不限於香港特區之內。

「空運香港」正有更佳的機會，跨境電商是中國的優勢，無遠弗屆，而且有巨大的競爭能力和擴展機會。香港機場經濟可利用跨境電商的發展與政府和物流企業合作，在機場建跨境電商樞紐，近攻東南亞，遠攻中東，以至歐美非洲。即使美國市場保護和以此作政治化打擊，拓展的餘地還十分巨大，這是使香港經濟重回往日出口加工巔峰的黃金機會。