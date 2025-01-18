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筲箕灣爆鹹水管 淹浸西灣河街
西灣河街有鹹水管爆裂。（余宏基攝）
【本報訊】前晚近10時，筲箕灣西灣河街2號有地底鹹水管爆裂，路面受影響面積約10米乘3米。警員接報到場，隨即封鎖上址道路，以便水務署派員到場關掉水掣，並且安排搶修。
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