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貨車轉彎 撞毀廉署警示牌

廉署車閘警示牌被撞歪。（張開裕攝） 廉署車閘警示牌被撞歪。（張開裕攝）
廉署車閘警示牌被撞歪。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午10時許，一輛中型貨車於北角廉政公署左轉駛出渣華道期間，意外撞毀車閘旁邊一個「小心車輛」警示牌，姓林（62歲）司機立刻停車報案。警員到場調查，案件列作「交通意外無人受傷」。在現場所見，被撞警示牌輕微傾側，職員以膠帶固定以待維修。
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