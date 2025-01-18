貨車轉彎 撞毀廉署警示牌

【本報訊】昨日上午10時許，一輛中型貨車於北角廉政公署左轉駛出渣華道期間，意外撞毀車閘旁邊一個「小心車輛」警示牌，姓林（62歲）司機立刻停車報案。警員到場調查，案件列作「交通意外無人受傷」。在現場所見，被撞警示牌輕微傾側，職員以膠帶固定以待維修。