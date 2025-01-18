兩刀煞襲黑幫男 當街朝手腳狠斬

天眼直擊行兇過程 迅速乘車逃逸 西灣河發生斬人血案！一名是黑社會成員的中年男子，昨日上午途經西灣河街頭，突遭兩名刀手伏擊，事主猝不及防，手腳中刀浴血，刀手得逞後跳乘一輛私家車逃去。有「天眼」片段顯示，刀手行兇一刻，其中一人首先從後偷襲，舉刀朝事主腳部狂斬，未幾另一同黨加入施襲，事主不支坐地，僅赤手擋刀頑抗保命。事主送院時神志不清，需施手術搶救。執法部門把案件列「傷人」，將循多方面追查血案起因。

案發於昨日上午11時許，一名姓梁（48歲）男子，途經西灣河街38號對開，突遭兩名各持一把長約30厘米利刀的男子伏擊。刀手專斬事主手腳，得逞後跳乘一輛接應私家車，往海寧街方向逃去，有途人赫見梁男血濺街頭，遂慌忙協助報案。

救護員接報趕至，發現梁男手腳受傷且神志模糊，遂即場替其急救，並由救護車急送東區醫院施手術搶救。警員圍封現場，經初步調查後，把案件列作「傷人」，將循事主背景等多方向展開調查。消息稱，梁男是黑社會成員，惟暫未清楚其遇襲原因。

有現場「天眼」片段顯示，事發時事主獨自行經海晏街，一名戴鴨舌帽的男子突然從後撲出，持刀彎低身朝事主腳部斬去，得逞後再斬向事主身體其他部位。未幾，另一名穿間條上衣的同黨加入揮刀施襲。事主猝不及防，受傷淌血跌坐地上，最後僅赤手擋格。其後，穿間條上衣的刀手率先逃走，鴨舌帽的刀手再「補刀」後始轉身逃遁。

護老院兩院友動武 一捱刀一被捕 另外，昨日上午11時許，元朗泰衡街2至28號一護老院職員報案，指院舍內有兩名男院友發生爭執。期間，有人用一把長約20厘米的生果刀襲擊對方。救護員接報趕至，把腹部受刀傷的姓顏（60歲）男子送院治理。

警員接報到場，經初步調查，以涉嫌「傷人」罪，拘捕一名姓麥（68歲）老翁，並檢走懷疑涉案的生果刀。消息指，顏、麥素有積怨，麥因開啟走廊風扇招顏男不滿，雙方因此激烈爭執，期間有人返回床位擸起生果刀施襲。