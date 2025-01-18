灣仔騎警追撞 毀私家車泵把
【本報訊】前晚7時許，一輛警察電單車沿灣仔堅拿道天橋北行，當駛至往告士打道支路時，前方一輛私家車疑因應交通情況收慢，警察電單車疑收掣不及，撼撞私家車車尾。事故中，涉事警員及私家車姓蘇（33歲）司機沒有受傷，惟私家車車尾泵把損毀，案件列「交通意外無人受傷」處理。這已是5小時內發生的第二宗涉及警車事故。同日下午3時許，一輛警察電單車沿上水粉嶺公路往大埔方向行駛，期間被尾隨一輛警車猛撼車尾，警察電單車翻側，鐵騎警員按腰神情痛楚。
警車意外頻生 駕駛態度惹疑
涉及警車的交通意外頻生，反映警員駕駛態度、訓練，以至警車維修保養等問題叢生，上月6日內更發生4宗車禍，其中3宗涉及警察電單車。上月9日，一輛警察電單車駛至青沙公路昂船洲大橋，期間與一輛私家車碰撞，電單車上的警員倒地擦傷腳部，由救護車送院治理。兩日後傍晚，一輛警察電單車與一輛貨車，在西區士美菲路近薄扶林道相撞，警員墮地受傷送院。同月14日早上，一名警員駕駛電單車沿將軍澳寶琳北路往翠林邨方向行駛，至英明苑附近與一輛Tesla電動車相撞，幸好事故中無人受傷。
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