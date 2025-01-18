灣仔騎警追撞 毀私家車泵把

【本報訊】前晚7時許，一輛警察電單車沿灣仔堅拿道天橋北行，當駛至往告士打道支路時，前方一輛私家車疑因應交通情況收慢，警察電單車疑收掣不及，撼撞私家車車尾。事故中，涉事警員及私家車姓蘇（33歲）司機沒有受傷，惟私家車車尾泵把損毀，案件列「交通意外無人受傷」處理。這已是5小時內發生的第二宗涉及警車事故。同日下午3時許，一輛警察電單車沿上水粉嶺公路往大埔方向行駛，期間被尾隨一輛警車猛撼車尾，警察電單車翻側，鐵騎警員按腰神情痛楚。