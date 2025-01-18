遠洋船走私電子產品 檢貨值3500萬

報稱裝載鋁塊 照X光有古怪 香港海關早前根據情報分析，發現不法分子擬用遠洋船走私貨物，遂鎖定兩個原定由香港出發、經遠洋船運往內地的可疑貨櫃。至本月5日，關員檢查該兩個報稱載有鋁塊的貨櫃，結果檢獲大批包括硬碟、顯示卡、電腦記憶體及其他電子產品的懷疑走私貨物，估計市值共約3,500萬元。該批貨物若成功偷運至內地，料可逃避300萬元關稅，案件仍在調查，不排除稍後會有人被捕。

本月5日，關員根據風險評估及情報分析，在一艘出發往內地的遠洋船上，揀選兩個報稱裝載鋁塊的貨櫃進行檢驗。經過X光檢查後，由於發現其密度及形狀與鋁塊並不脗合，因此關員打開該兩個貨櫃作進一步檢查。

倘偷運內地 可避稅300萬 結果，關員在貨櫃內並無發現鋁塊，相反卻檢獲大批包括外置硬碟、顯示卡、電腦記憶體及其他電子產品。該批電子產品已被拆除原來包裝，藉此增加空間以偷運更多貨品。

關員經跟進調查後，揭發該兩個貨櫃由同一間貨運公司付運，不排除不法分子藉此增加海關的偵查難度。海關將繼續追查該批電子零件的來源和最終目的地，不排除稍後有涉案人士被捕。該批貨物一旦成功偷運至內地，料可逃避高達300萬元的關稅。

海關強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。