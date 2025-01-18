醫健：醫健寶庫：股骨髖臼撞擊引致跑步困難

又到年度馬拉松盛事，跑步健兒及愛好者都在努力備戰當中。熟練的跑者們或有聽過其中一個能夠提升跑步效率的「送髖」技術，增加步幅、速度，同時能省力，讓跑手跑得更快更遠。若你有在練習這個技巧，但發現一直未能掌握到，甚至在練習後大髀罅有痛楚，可能是因為患上「股骨髖臼撞擊症」。

倘不正視或妨礙走路 髖關節是由股骨及盆骨的髖臼組成，股骨的頭呈球狀，與髖臼組成一個球窩關節，讓髖關節能夠有大幅度的活動度。但有時候因為某些原因，這個關節對應不順，如股骨頭不夠圓、接合的位置不正確，又或是髖臼窩太深或方向錯誤等，在患者進行大幅度動作時就會引起摩擦和碰撞，輕則活動受限，重則引致軟骨磨損及髖臼唇撕裂。如長久不正視問題，或會令跑步生涯縮短，甚至引起退化性關節炎，連走路都成問題。

如症狀輕微，可請教跑步教練改變跑姿避免引起撞擊、進行伸展及強化運動以改善問題。但如症狀持續3個月以上，運動表現依然受限，便可能需要考慮手術方案。近年開始愈來愈多人採用髖關節鏡這項微創手術，只需在大髀外側開3至4個約一至兩厘米小傷口，便可解決上面提及的大部分問題，患者術後需要以拐杖輔助幾星期，然後通常可在3個月後恢復訓練。值得一提的是，若日常生活也有痛楚及活動受限，髖關節可能已經開始退化，進行換骹手術才是更長遠方案。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系駐院專科醫生霍智謙

香港大學李嘉誠醫學院