緬甸東南部外遊警示 上調至紅色

【本報訊】港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃迹象。鑑於近期事態發展，港府昨提升對緬甸東南部地區的外遊警示級別至紅色，而緬甸其他地區則維持黃色外遊警示。另外，當局昨與緬甸駐港總領事會面，商討加強日後的跟進工作，並得到正面回應，雙方均期望能夠盡力協助更多求助港人盡快安全回港。

港府晤緬駐港總領事 執法部門自去年至今，共接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中17人已回港。當局會繼續跟進餘下的11宗個案。政府表示，計劃前赴緬甸東南部地區，包括妙瓦底縣、帕本縣、帕安縣及高格力縣的港人應調整行程，如非必要，應避免前赴；而身在當地的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。

「外遊警示制度」分為黃、紅及黑3色，黃色與過往的旅遊忠告相似，旅客僅需留意局勢，提高警惕。現時紅色警示包括伊朗、以色列、緬甸（東南部地區）、巴基斯坦及土耳其東南部省份。

至於最嚴重的黑色警示則警告旅客不應前赴，現時屬黑色警示的國家/屬地包括黎巴嫩及敍利亞。