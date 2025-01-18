累計16本地中醫師 赴灣區臨床培訓

【本報訊】社會人口老化，政府計劃將中醫拓展到基層醫療。醫院管理局去年展開「大灣區進階中醫住院臨床培訓計劃」，為首個中醫臨床住院培訓項目。培訓為期兩年，獲選的香港中醫師首次可以內地執業醫師資格，加入大灣區中醫醫院團隊參與臨床工作，包括收症、查房、診治病人、處方及撰寫病歷紀錄等。此外，醫師亦會與不同科的醫護人員交流合作，以了解及掌握中醫醫院的臨床運作安排。計劃目前累計已有16位學員接受培訓。

範疇涵蓋3科 包括腫瘤科 計劃於去年4月開始，初時只有5名學員。兩地的團隊均對計劃有正面評價，認為密集式高效培訓有助香港中醫師短時間內提升臨床能力。當局再於去11月開辦第二屆培訓，並增加名額至11個，累計學員達16位。同時將培訓範疇擴至腫瘤科，加上原本的神經內科及針灸科，一共3科。

參與培訓的中醫師全部具備8年或以上臨床經驗，或曾作為「大灣區中醫訪問學者計劃」學員。當局希望透過計劃，為香港建設具住院臨床能力的中醫骨幹團隊，加快推動香港中西醫協作服務發展，讓更多人受惠。